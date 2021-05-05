İsmail Hakkı Demircioğlu'ndan İkizdere'ye türkü: Ne doymaz bişesunuz, gidin burdan uzağa

05 Mayıs 2021 09:38
Türk halk müziği sanatçısı İsmail Hakkı Demircioğlu, Rize’nin İkizdere ilçesindeki İşkencedere Vadisi'ne yapılmak istenen taş ocağına karşı çıkan bölge halkının direnişini desteklemek ve doğa katliamını protesto için türkü besteledi.
Demircioğlu, Karadeniz şivesi ile söylediği türküsünde, "İnsan olan kiyar mi, boyle guzel doğaya, ne doymaz bişesunuz, gidin burdan uzağa" diye seslendi.
Demircioğlu’nun türküsünün sözleri şöyle:
“Rize’de İkizdere
Zor bir vadi burasi
Ağaçlarun altinde
Saklanmişti kayasi
Candarmayla geldiler
Köylilerun önüne
Bi turli anlamadum
Ha bunlarun derdu ne
Dozer vurdi kepçeyi
Ağaçlari yiktiler
Teyzeler emiceler
Ağlayup beklediler
İnsan olan kiyar mi
Boyle guzel doğaya
Ne doymaz bişesunuz
Gidin burdan uzağa
Karadeniz uşağı
Asma başun aşağı
Hak hukuk adaleti
Kaldur yerden yukarı"
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