İsmail Hakkı Demircioğlu'ndan İkizdere'ye türkü: Ne doymaz bişesunuz, gidin burdan uzağa

Türk halk müziği sanatçısı İsmail Hakkı Demircioğlu, Rize’nin İkizdere ilçesindeki İşkencedere Vadisi'ne yapılmak istenen taş ocağına karşı çıkan bölge halkının direnişini desteklemek ve doğa katliamını protesto için türkü besteledi.

Demircioğlu, Karadeniz şivesi ile söylediği türküsünde, "İnsan olan kiyar mi, boyle guzel doğaya, ne doymaz bişesunuz, gidin burdan uzağa" diye seslendi.

Demircioğlu’nun türküsünün sözleri şöyle:

“Rize’de İkizdere

Zor bir vadi burasi

Ağaçlarun altinde

Saklanmişti kayasi



Candarmayla geldiler

Köylilerun önüne

Bi turli anlamadum

Ha bunlarun derdu ne



Dozer vurdi kepçeyi

Ağaçlari yiktiler

Teyzeler emiceler

Ağlayup beklediler



İnsan olan kiyar mi

Boyle guzel doğaya

Ne doymaz bişesunuz

Gidin burdan uzağa



Karadeniz uşağı

Asma başun aşağı

Hak hukuk adaleti

Kaldur yerden yukarı"