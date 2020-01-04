İsmail Ağa cemaati ile davalık olan Masum Bayraktar: İmamoğlu, Kanal İstanbul'u halk ağzıyla anlatıyor, hükümet ise 'sopamızı koyarız' diyor

İsmailağa cemaati ile 'isim hakkı' nedeniyle davalık olan Masum Bayraktar, FM TV'de hükümetin Kanal İstanbul projesine yönelik propagandasını eleştirdi. Hükümetin 'Biz sopamızı koyarız' 'her türlü millet bize oy verir' mantığıyla hareket ettiğini söyleyen Bayraktar, İmamoğlu'nun ise halk ağzını kullandığını ve başarılı olduğunu söyledi.

Kanal İstanbul projesine destek verdiğini söyleyen Bayraktar, AKP'yi Kanal İstanbul'u anlatamadığını savundu. Hükümetin projeyi anlatırken halkın seviyesine inmediğini dile getiren Bayraktar, "Yılardır söylüyorum. 'Biz sopamızı koyarız' 'her türlü millet bize oy verir' mantığıyla hareket etmeyin bu insanları bilinçlendirin. Bu insanlar Kanal'ın ne kadar faydalı olduğunu anlasınlar" dedi. Bayraktar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul projesine muhalefetinde daha başarılı bir dil kullandığını söyleyerek "Kalktı İstanbul Belediye Başkanı halk ağzı ile anlattı milleti neredeyse kanaldan soğuttu. Kendine göre halk ağzını kullanarak, halkı bilinçlendirme taktikleriyle beraber milleti etkilemeye çalışıyor" diye konuştu.

Bayraktar, "Kalktı istanbul belediye başkanı halk ağzı ile anlattı milleti neredeyse kanaldan soğuttu. Niye? Halk ağzıyla anlattığı için. Kendine göre halk ağzını kullanarak, halkı bilinçlendirme taktikleriyle beraber milleti etkilemeye çalışıyor" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul'a muhalefet ederken söylediği sözleri tekrarlayan Bayraktar, "Kaç tane şey saydım size hepsi kafamda kalmış. Niye? Çünkü adam milleti işliyor" ifadelerini kullandı.