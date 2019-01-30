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İslam'da “doğrular” savaşı

Gürkan Engin, “İslam Nasıl Tahrif Edildi” videosuyla dini kuralları Kur'an referansıyla yorumluyor

30 Ocak 2019 15:17

İnsanların giyiminden cinsel hayatlarına kadar “dini kuralları” dile getiren videolar sosyal medyada sıkça paylaşılmaya başlandı.  Kamusallaşan bu videolara karşı  Kur’an’ı referans alan kişiler ise “doğrular-yanlışlar” içerikli videolar hazırlıyor.  

Kur’an’ın aracısız anlaşılabileceğini savunan bir isim; Gürkan Engin, “İslam Nasıl Tahrif Edildi” videosunu bu amaçla hazırladı. Engin, Youtube kanalından paylaşımlar yaparak dolaşımdaki “dini kurallar” videolarına tek tek yanıt vermeyi amaçlıyor.  

Videonun tamamı için tıklayın

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