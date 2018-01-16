İŞKUR'un önünde soyundu: İşçiyim ben, aç işçi, çıkın dışarı görün hâlimizi!

İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü önüne giden işçi Battal Sağır, üzerindeki kıyafetleri bina önüne atarak protesto etti. BirGün'ün haberine göre, çalıştığı iş yerinde aylardır maaşını alamamasının ardından İŞKUR'a üç ay önce şikayet dilekçesi veren, şimdi ise İŞKUR'un kendisine dilekçesinin kaybolduğunu söylediğini belirten işçi Battal Sağır, “İşçinin hakkını savunmayanlar, çıkın dışarı görün işçinin halini. İşçiyim ben, aç işçi. Benim hakkımı savunmuyorlar, patronun avukatlığını yapıyorlar” diyerek bina önünde oturmaya başladı. "Bu devleti protesto ediyorum!" Polis ekiplerinin gelerek “Burada böyle ne yapıyorsun?” demesi üzerine “Ben bu devleti protesto ediyorum. İstiyorsanız zor kullanın, benim kimseye zararım yok. Hakkımı bu şekilde arıyorum” diyerek tepki gösterdi. “Hakkını bu şekilde arayamazsın” diyen polise “Nasıl arayacağım? İstiyorsanız zorla alın beni, ben işçiyim hakkımı alamadım, protesto ediyorum” cevabını vererek oturmaya devam etti.