İskender Paydaş’tan 19 Mayıs’a özel şarkı: 'Adımız 19 Mayıs'

İskender Paydaş, müzisyen arkadaşları ile '19 Mayıs' için ortak bir projede buluştu. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için özel olarak hazırlanan şarkının sanatçı kadrosu da çok özel. 7 ünlü davulcu ve 5 ünlü gitarist başta olmak üzere rock ve rap dünyasının en güçlü isimlerinin yer aldığı şarkının videolarına Harun Tekin ve Ferman Akgül de görüntüleriyle katıldılar.

Yeni tip Koronavirüs günlerinde tedbir amaçlı Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101. yılı da bu sene evlerde kutlanıyor. 23 Nisan için de benzer bir projeye imza atan İskender Paydaş bu bayramda da bir şarkı projesine imza attı.

Büyük günün 101’inci yıl dönümü için hazırlanan şarkıya 7 ünlü davulcu ve 5 ünlü gitarist başta olmak üzere rock ve rap dünyasının en güçlü isimleri eşlik etti.

Harun Tekin ve Ferman Akgül de görüntüleriyle katıldı. Paydaş, şarkıyla ilgili “Her şeyin en iyisini hak eden, çalışkan, ülkesini ve hayatı seven gençler en büyük umudumuzdur. Bu inançla hazırladığım bu şarkının yıllarca hep birlikte söylenmesini dilerim” dedi.