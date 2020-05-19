T24 LogoT24 Logo
Haberler

İskender Paydaş’tan 19 Mayıs’a özel şarkı: 'Adımız 19 Mayıs'

19 Mayıs 2020 16:46

İskender Paydaş, müzisyen arkadaşları ile '19 Mayıs' için ortak bir projede buluştu. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için özel olarak hazırlanan şarkının sanatçı kadrosu da çok özel. 7 ünlü davulcu ve 5 ünlü gitarist başta olmak üzere rock ve rap dünyasının en güçlü isimlerinin yer aldığı şarkının videolarına Harun Tekin ve Ferman Akgül de görüntüleriyle katıldılar.

Yeni tip Koronavirüs günlerinde tedbir amaçlı Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101. yılı da bu sene evlerde kutlanıyor. 23 Nisan için de benzer bir projeye imza atan İskender Paydaş bu bayramda da bir şarkı projesine imza attı.

Büyük günün 101’inci yıl dönümü için hazırlanan şarkıya 7 ünlü davulcu ve 5 ünlü gitarist başta olmak üzere rock ve rap dünyasının en güçlü isimleri eşlik etti.

Harun Tekin ve Ferman Akgül de görüntüleriyle katıldı. Paydaş, şarkıyla ilgili “Her şeyin en iyisini hak eden, çalışkan, ülkesini ve hayatı seven gençler en büyük umudumuzdur. Bu inançla hazırladığım bu şarkının yıllarca hep birlikte söylenmesini dilerim” dedi.

ETİKETLER

iskender paydaş19 mayısözelşarkıözel şarkıharun tekinferman akgül

Diğer Videolar

Tehlikeye rağmen sel suyunun gelişini böyle görüntülediler

HaberTürk canlı yayınında üçüncü kez 'yellenme' benzeri ses duyuldu

Avukatların Ankara Adliyesi önündeki protestoları sırasında göndere avukat cübbesi çekildi

Burcu Biricik yıllar önce uğradığı tacizi anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum

Ankara Adliyesi önünde toplanan avukatlara polis müdahalesi

Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlama havadan görüntülendi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya sandık başında: Putin’e 2036’ya kadar iktidar yolu açılıyor...

7. Gün: Yargıdaki çelişkili uygulamalar, baro tartışmaları ve Kaftancıoğlu davası...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Kilo aldığını sandı; hastanede ortaya çıkan gerçek ile şoke oldu!...

CERN'de çalışan Türk fizikçinin annesiyle gündem olan diyaloğu: Galiba artık...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşım yapan şüpheli tutuklandı...

Anket: AKP'nin oy oranı düşmeye devam ediyor, DEVA Partisi ikiye...

Danıştay, Ayasofya başvurusunu yarım saat süren duruşmada görüştü...

TBMM'de Netflix'e erişim engeli...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya sandık başında: Putin’e 2036’ya kadar iktidar yolu açılıyor...

7. Gün: Yargıdaki çelişkili uygulamalar, baro tartışmaları ve Kaftancıoğlu davası...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Kilo aldığını sandı; hastanede ortaya çıkan gerçek ile şoke oldu!...

CERN'de çalışan Türk fizikçinin annesiyle gündem olan diyaloğu: Galiba artık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24