İşkencedere Vadisi'ndeki taş ocağına karşı direnen köylülere para cezası kesildi: "30 senedir bastığımız topraklarda ceza yedik"

Rize'nin İkizdere ilçesinde yer alan İşkencedere Vadisi'nde Cengiz İnşaat tarafından yapılan taş ocağına karşı direnen köylülere sokağa çıkma yasağına uymadıkları gerekçesiyle para cezası kesildi. Evinin önündeki bahçesinde dururken kedisine para cezası kesildiiğini söyleyen bir köylü, ceza kesmek için gelen askerlerle arasında yaşanan diyaloğu anlattı.

Bir başka köylü de "30 senedir bastığımız topraklarda ceza yedik" diyerek tepkisini dile getirirken, ceza kesilen bir diğer köylü de "Bununla gurur duyuyoruz. Ne kadar korkutmuşuz onları ki bizi sindirmek için ceza yazıyorlar" diye konuştu.