T24 LogoT24 Logo
Haberler

İşkencedere Vadisi'ndeki taş ocağına karşı direnen köylülere para cezası kesildi: "30 senedir bastığımız topraklarda ceza yedik"

18 Haziran 2021 11:44

Rize'nin İkizdere ilçesinde yer alan İşkencedere Vadisi'nde Cengiz İnşaat tarafından yapılan taş ocağına karşı direnen köylülere sokağa çıkma yasağına uymadıkları gerekçesiyle para cezası kesildi. Evinin önündeki bahçesinde dururken kedisine para cezası kesildiiğini söyleyen bir köylü, ceza kesmek için gelen askerlerle arasında yaşanan diyaloğu anlattı. 

Bir başka köylü de "30 senedir bastığımız topraklarda ceza yedik" diyerek tepkisini dile getirirken, ceza kesilen bir diğer köylü de "Bununla gurur duyuyoruz. Ne kadar korkutmuşuz onları ki bizi sindirmek için ceza yazıyorlar" diye konuştu. 

 

Rize'nin İkizdere ilçesiİşkencedere VadisiCengiz İnşaattaş ocağıköylülere para cezası

Diğer Videolar

Mangal yapıp verdiler; Batman'da çekirge et yerken böyle görüntülendi

Gaziantep'i toz bulutu kapladı

Haluk Levent, AHBAP'ın orman yangınları için helikopter kiraladığını duyurdu: Bu gece Türkiye’de olacak

Bursa’da minibüsçülerin sopalı 'yolcu kavgası' kamerada

Radyo yayınında "Ukrayna’dan bayan mülteciler gelse daha güzel olmaz mı?” diyen Murat Karakaş özür diledi: Maksadı aştı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 6 Ağustos 2021

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24