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İşkenceci koca, evin damına işkence odası yapmış!

Odanın içerisinde ve binada detaylı inceleme yapan polisler, duvarlarda, sopa, halı ve yastıkta kan izleri buldu

07 Ekim 2020 14:54

Şanlıurfa’da dini nikahlı eşi tarafından günlerce işkence yapılarak tırnakları kerpetenle koparılan kadının failini yakalayan polis, 20 kişilik bir ekip kurarak olayın detaylarını ortaya çıkardı.  Olayın gerçekleştiği binada inceleme yapan polisler,  işkence yapmak için kurulan bir oda ile kanlar içerisindeki yastık, halı, sopa ile kadının bağlandığı zincir ve tırnaklarını sökmek için kullandıkları kerpeteni buldu.

Mahalleye giden polis ekipleri, çevrede yaptıkları araştırmada olayın orada yaşanmadığını belirledi. Olay yerini belirlemek için 20 kişilik bir ekip kuruldu. Polis ekipleri mahalledeki birçok evde inceleme yaptı. Yapılan araştırmalar sonucu işkence olayının yaşandığı evin kadının bulunduğu yerden yaklaşık bir kilometre ileride olduğu belirlerken, İlyas A.’nın izini bulan polisler gözaltına aldı.

Yapılan incelemede evin çatısında üstü halı ve kilimlerle kapatılan derme çatma bir oda olduğu belirlendi. Odanın içerisinde ve binada detaylı inceleme yapan polisler, duvarlarda, sopa, halı ve yastıkta kan izleri buldu. Evdekilerin ifadesini alan polisler  İlyas A.’nın yeğeni Halil A.’yı da gözaltına aldı.

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