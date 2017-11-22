İşin kolayına kaçan 'bodycilerin' kollarına enjekte ettikleri madde: Synthol

Synthol; bir nevi yağ ya da yağ içeren bileşik denilebilir. Bilinçsiz, ego sahibi ve kendini 'bodyci' sanıp, çalışarak kas yapamayan, işin kolayına kaçanların özellikle kollarına enjekte ettikleri madde. Kas aşırı derece büyür ama balon misali bir görüntü oluşur... Steroid ile karıştırılmaması gerekir, steroid bir anlamda dopingtir, hormonları değiştirip mucizevi olmasa da daha hızlı kas gelişimine yardımcı olur, steroidi kullanan kişiler genelde doğal yollarla bir yere kadar çalışmış ama risk alarak sınırlarını zorlamak isteyen profesyonel sporculardır. Synthol ise kas içine enjekte edilip sözüm ona kaslı görünmeyi sağlayan tehlikeli bir kandırmacadır.