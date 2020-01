6. sezonun 3. bölümünde Bran'in üç gözlü kuzgun ile seyahatinde izlediğimiz Arthur Dayne ile Ned Stark arasındaki Tower of Joy (Kızıl Kale) savaşına Star Wars kurgusu geldi. Eric The Pooh isimli Youtube kanalı Tower of Joy savaşında keskin kılıçlar yerine ışın kılıcı kullanılsaydı ne olurdu sorusunu bu video ile cevapladı