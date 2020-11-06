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Işın Karaca, Sevda Türküsev'le 'saat 22.00' uygulamasını tartıştı: 500 bin insan ekmek yiyor; seninle tartışmak için bu yayına gelmedim!

Sanatçı Işın Karaca, Yeni Şafak yazarı Sevda Türküsev ile tartışmasının ardından yayından ayrıldı

06 Kasım 2020 17:09

Uçankuş TV'deki 'Canlı Masa' programında Yeni Şafak yazarı Sevda Türküsev ile sanatçı Işın Karaca arasında 'salgın önlemleri' kapsamında işletmelere getirilen 'saat 22.00'den sonra tiyatro, sinema, konser salonu vb. tüm işyerlerinde hizmetin sona ermesi' yasağı ile ilgili tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle Işın Karaca Türküsev'e "Kavga etmek için aramadım" dedi ve yayını terk etti. 

Işın Karaca eğlence ve sanat sektöründe 500 kişinin bu karar ile mağdur olacağını hatırlattı. Karaca'nın sözleri üzerine Türküsev, "Eğlence sektörü fazla alkolünde olduğu bir sektör ve alkolle birlikte biraz daha fazla insanların o saatten sonra çakır keyif olduğu saatler... Risklerin fazlalaştığı saatler bunlar" deyince Karaca Türküsev'e "Minibüste risk yok mu?" diye sordu. 

Türküsev, Karaca'nın minibüs hatırlatması üzerine İBB'nin ısrarla sefer sayılarını artırmadığını iddia etti. 

Türküsev ile Karaca arasında gerilim yükselirken Karaca, "Ben buraya 500 bin kişinin ekmeğini savunmak için geldim" dedi ve "Ben hiçbir tellağı görmedim saat 22:00'den sonra siz gördünüz mü?" diye sorunca Türküsev, sessiz kaldı. 

Daha sonra Prof. Dr. Ziya Mocan'ın ardından Türküsev konuşunca Karaca, "Seninle konuşmuyorum hoca ile konuşuyorum, buraya kavga etmek için gelmedim" diyerek yayından ayrıldı. 

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