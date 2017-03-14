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'İsimsizler'den yeni fragman geldi

14 Mart 2017 14:17

Kanal D’nin çok yakında izleyicisi ile buluşmaya hazırlanan yeni dizisi “İsimsizler” in yeni fragmanı yayınlandı. Yapımını Barakuda Film & Es Film’in yaptığı, yapımcılığını Ahmet Kayımtu, Yusuf Esenkal ve Serdar Öğretici’nin üstlendiği dizinin çekimleri ise tüm hızıyla devam ediyor. Yayınlanan fragmanları ile şimdiden büyük merak uyandıran “İsimsizler” in genel hikayesi şöyle; Fatih, genç, başarılı, umut vaat eden bir diplomat adayıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin yurt dışı temsilciliklerinden birine atanmış, görevine başlayacakken Virankaya’dan gelen acı haber hayatını değiştirir. Çünkü Virankaya Kaymakamı şehit edilmiştir. Fatih Başkan’ın desteğini alarak onun yerine kaymakam olmaya gönüllü olur. Ülkesi için masa başında rahat bir görev yapmaktansa ateş altında olmayı tercih etmiştir. Yüreği vatan sevgisi ile dolu, devletini ana babası yerine koyan 7 kişilik ekibiyle at izinin it izine karıştığı Virankaya’ya gider. İsimlerini ancak tarihin satır aralarından okuyup yüreklerinde hissedecek olanların bildiği bu ekip, görünmez düşmanlarıyla savaşırken önce o düşmanların maskelerini düşürmek zorundadır. Çünkü düşman onlar gibi mert değildir. Kullandığı kuklaları vardır.

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