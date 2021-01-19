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Işıklarını kapatan internet kafeye baskın: 97 bin 132 lira ceza

19 Ocak 2021 11:11

İstanbul Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında faaliyet gösteren iki kıraathane ve internet kafeye baskın düzenledi. Baskında kafedekilerin yakalanmamak için ışıkları kapattığı görülürken, yasağa uymayan kıraathanedekilerle birlikte 28 kişiye toplamda 97 bin 132 lira idari para cezası kesildi.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında kontrol ve denetimlerini sürdüren Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında iki kıraathanede kağıt oyunu ve kumar, internet kafede ise bilgisayar oyunu oynatıldığı ihbarını aldı. İhbarları değerlendiren polis ekipleri, Harmantepe ve Hamidiye Mahallesi'ndeki iki adreste bulunan ve iş yeri sahipleri M.Ç. ile S.D.'nin de aralarında olduğu 23 kişinin masalarda oturduklarını belirledi. 19 kişinin ise iskambil oynadığı tespit edildi. Çoğu maske de takmayan kişiler, polisler adrese girdiğinde maskelerini takmaya başladı. O anlar ise polis kameralarına yansıdı. Sokağa çıkma kısıtlamasına ve korona virüs salgını tedbirlerine uymadıkları saptanan 23 kişiye, "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" suçundan 79 bin 787 lira idari para cezası kesildi.

Yakalanmamak için ışıkları söndürdüler

Öte yandan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çeliktepe Mahallesi'nde açık olan bir internet kafede ise beş kişiyi bilgisayarların başında oyun oynarken buldu. Işıkları kapalı olan internet kafede sokağa çıkma kısıtlamasına ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları saptanan beş kişiye de yine "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" suçundan 17 bin 345 lira idari para cezası kesildi.
Ruhsatsız olduğu saptanan üç adres de Kağıthane Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. Üç adreste korona virüs salgını tedbirlerine aykırı hareket ettikleri belirlenen 28 kişiye toplamda 97 bin 132 lira idari para cezası kesildiği belirtildi. İnternet kafeye baskın ise kameralara yansıdı.

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internet kafecezakağıthanekoronavirüskısıtlama

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