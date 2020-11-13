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İSİG Meclisi Raporu: 8 Ayda en az 368 işçi Covid-19'dan hayatını kaybetti

Rapora göre en az 368 işçi 8 aylık süreçte Korona sebebiyle hayatını kaybetti

13 Kasım 2020 17:36

T24 Haber Merkezi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin ‘’COVID-19 Nedenli İş Cinayetleri’’ isimli 8 aylık bir raporuna göre mart ve kasım ayları arasında en az 368 işçinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Rapora göre Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden işçilerin yaş ortalaması 51. Koronavirüs’ün en çok etkilediği işkolları sırasıyla; sağlık, ticaret/büro, belediye, tekstil, metal ve taşımacılık. 

‘’Ölenlerin çoğunluğunun kronik rahatsızlığı vardı’’

Raporda Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden işçilerin büyük çoğunluğunun kronik rahatsızlıkları olduğu belirtiliyor. Bu bağlamda İSİG emeklilik tartışmalarının bu konuda gündemde tutulması gerektiğini belirtiyor.


‘’Covid -19 sağlık çalışanları için meslek hastalığı ilan edilsin’’


İSİG Meclisi salgın sürecinde işçiler için bulunduğu taleplere son dönemde Tabipler Odası tarafından da gündeme getirilen Koronavirüs’ün sağlık çalışanları için meslek hastalığı kapsamında sayılmasını da ekledi. Tüm alanlarda işçiler için işçi sağlığı ve iş güvenliği kapsamında önlemler alınması gerektiğini belirten rapor, çalışma saatlerinin ücret kesintisi olmaksızın azaltılması, vakaların arttığı işyerlerinde üretime ara verilmesi, kronik hastalığı olan ve belli bir yaşın üzerinde olan işçilerinse idari-ücretli izne çıkarılması gerektiğinin de altını çiziyor.

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