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IŞİD'in saldırıdan önce Kerkük'e girişi güvenlik kamerasında

21 Ekim 2016 18:00

Irak'ta Musul operasyonu sürerken IŞİD Kerkük'te saldırıya geçti. Musul operasyonuna misilleme olarak Kerkük'te saldırıya geçen IŞİD militanlarının şehir merkezine giriş anları güvenlik kameraya yansıdı. Irak'ta IŞİD'in Kerkük'teki "uyuyan hücreleri"nin de sabaha karşı şehir merkezinde güvenlik güçlerine ait binalara saldırdığı aktarıldı. Hedef alınan noktalar arasında bulunan elektrik santralinde 16 kişi hayatını kaybetti. Saldırganların en az 22 kişiyi öldürdüğü kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kerkük Emniyet Müdürlüğü'ne giren iki IŞİD mensubu canlı bombanın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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