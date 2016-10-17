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IŞİD'in peşmergeye yönelik intihar saldırısı canlı yayından izlendi

17 Ekim 2016 16:13

Musul’un Hazır Cephesi’nin Şakuli köyünde, IŞİD’lilerin bomba yüklü aracı peşmerge ve Rûdaw ekibine 50 metre mesafede infilak etti. IŞİD, bugün öğlen saatlerinde Musul’a 12 kilometre mesafede bulunan Şakuli köyü yakınlarındaki Peşmerge Birliği’ne bomba yüklü araçla saldırdı. Peşmerge Güçleri, örgütün 50 metre mesafedeki bombalı aracını Milan füzeleriyle imha etti. Saldırı anı, Rûdaw kameraları tarafından an be an kaydedildi. Rûdaw muhabiri Hevidar Ahmed, söz konusu saldırıda peşmerge ve Rûdaw çalışanlarının herhangi bir kayıp vermediğini bildirdi.

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IŞİDMusulpeşmergeintihar saldırısı

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