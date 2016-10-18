IŞİD’den son ‘Musul’ paylaşımı!

IŞİD, Musul kent merkezinden paylaştığı videoyla, saldırıya rağmen halkın gündelik yaşamına devam ettiği propagandası yaptı. Örgüt, Peşmerge Güçleri ile Irak Ordusu tarafından dün başlatılan operasyon sırasında videonun çekildiğini iddia etti. Dünkü operasyonda önemli ilerleme sağlanırken, peşmerge Hazır Cephesi’nde 9 köyü alarak 200 kilometrekarelik alanda kontrolü sağladı. Videodaki görüntülerde kentin kalabalık olduğu görülüyor ancak, görüntülerin dün çekilmiş olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmuyor. Kayıtta konuşan bazı Musul sakinleri, “yaşamın normal olduğunu” söylüyor. Şahıslardan biri, koalisyon güçleri tarafından dün yoğun şekilde bombalanan Bab El Cedid bölgesinden.Peşmerge Güçleri ve Irak Ordusu’nun harekete geçtiği Hazır Cephesi, Musul kent merkezine sadece 20 kilometre mesafede.