IŞİD'den kurtarılan Deyr ez Zor’daki yıkım görüntülendi

Suriye’nin Deyr ez Zor kenti, IŞİD'den temizlenme operasyonu sırasında yaşanan çatışmaların ardından büyük ölçüde yıkıldı. Suriye ordusunun Deyr ez Zor'u IŞİD'den kurtarmak için gerçekleştirdiği operasyonlar sırasında yaşanan çatışma ve patlamaların ardından, kent yakınlarındaki petrol kuyularının büyük zarar gördüğü bildirildi. Suriye hükümetinin, petrol altyapısını eski haline getirmek ve sığınmacıların evlerine dönmesini sağlamak için çalışmalara yoğun bir şekilde devam ettiği kaydedildi. Çalışmalar kapsamında, Deyr ez Zor'daki onarım ekipleri elektrik ve telefon hatlarını çekiyor, su iletimini sağlamaya çalışıyor.