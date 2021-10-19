IŞİD tarafından gerçekleştirilen camii saldırısının görüntüleri ortaya çıktı

19 Ekim 2021 12:27
2 IŞİD intihar bombacısının Afganistan'daki Şiilere ait Fatımiyye Camisi'ne saldırısı sonucu 47 kişinin hayatını kaybettiği saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde, IŞİD'in, Şii camisine 2 intihar bombacısıyla gerçekleştirdiği saldırının görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde, camiye yaklaşan 2 IŞİD militanı kapıda bekleyen caminin 2 güvenlik görevlisine ateş edip yaralıyor.
Ardından, camiyi yolun karşısında gözetleyen 3. güvenlik görevlisi IŞİD militanlarına ateş ederek 1 saldırganı yaralıyor.
Yaralı saldırgan, camiye giden koridorda yere düşüp üstündeki bombayı patlatıyor.
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