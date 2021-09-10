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'IŞİD Suriye güvenlik emiri' olduğu belirtilen bir kişi İstanbul'da yakalandı

Şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi

10 Eylül 2021 14:58

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sakarya merkezli 5 ilde gerçekleştirilen iki farklı operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler arasında IŞİD'in "Suriye güvenlik emiri" de bulunuyor.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik olarak, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığından alınan kararlar doğrultusunda 30 Ağustos ve 6 Eylül tarihlerinde iki farklı operasyondan gerçekleştirildi. 

Güvenlik emirinin de dahil olduğu 6 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi

30 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen ilk operasyonda aralarında Suriye-Deyrizor bölgesinde cami ve mescit sorumlusu olduğu öne sürülen Suriyeli H.K. ile 2 şüpheli daha yakalandı. Diğer operasyonda ise, IŞİD’in propaganda amacı ile internette yayınladığı görüntülerde örgüt adına propaganda yapan ve üst düzey yönetici olduğu tespit edilen IŞİD Suriye güvenlik emiri A.S. yakalandı. Sakarya merkezli 5 ilde düzenlenen iki farklı operasyonda H.K. ve A.S.’nin de aralarında bulunduğu toplam 6 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden; güvenlik emiri  3 şüpheli ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

 

IŞİDSuriye güvenlik emiri

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