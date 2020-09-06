IŞİD istihbaratçısı örgüt içi hesaplaşma nedeniyle işkence gördü; 12 gün sonra hayatını kaybetti

Konya'da evinin önünden kaçırılıp, dağlık arazide işkence gören ve hastanedeki tedavisinin 12. gününde hayatını kaybeden Emrah Ağar'ın, IŞİD'in istihbaratçısı olduğu ve örgüt içerisindeki hesaplaşma nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıktı.

Ağar'ın, dini toplantılara katılmaması, örgütün istediği gibi bir yaşam sürmemesi ve 'dinden çıktığı' ileri sürülerek yine örgüt içerisinde faaliyet gösteren 'Takva' grubunun hocalarından iddiaya göre Abdulsamet Demir'in azmettirmesi sonucu öldürüldüğü belirtildi.

Abdulsamet Demir'in yakalanması için çalışma sürerken, şüphelilerden Naci Ölmez, kardeşi Sedat Ölmez ve Abdullah Akdoğan tutuklandı. Sağlık sorunları nedeniyle yüzde 90 oranında raporu bulunan diğer şüpheli Emrah Ölmez ise savcılığın talimatıyla ifadesinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)