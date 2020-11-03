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IŞİD'in saldırısının hedefi olan Kabil Üniversitesi böyle görüntülendi

03 Kasım 2020 15:59

Afganistan'da terör örgütü IŞİD’in saldırısının hedefi olan Kabil Üniversitesi'ndeki yıkım görüntülendi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün Kabil Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne terör örgütü IŞİD tarafından silahlı ve bombalı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 19 kişi hayatını kaybetmiş, 22 kişi de yaralanmıştı. Polisin 6 saat süren operasyonu sonunda 3 saldırgan ölü olarak ele geçirilmişti. Kanlı saldırının yaşandığı üniversite kampüsündeki yıkım görüntülendi. Görüntülerde üniversite binasının kapı, pencere ve duvarlarında büyük hasar meydana geldiği, sandalyelerin, kitap ve defterlerin etrafa saçıldığı görülüyor.

Öte yandan bugün, üniversitenin önünde yüzlerce öğrenci toplandı. Taliban’ı ve Doha barış görüşmelerini protesto eden öğrenciler, “Taliban’a ölüm” sloganları attı.

Gösteriye katılan Husna Yusufi, “Öldürmek, katletmek yeter. Sabrımız kalmadı. Bugün ben en yakın dostlarımı kaybettim. Yeter artık. Devletimiz mertçe karşılık vermeli. Yoksa istifa etmesi gerekir” dedi.

Mehdi Qazi Zada ise “Benim hiç kimseden herhangi bir beklentim yok. Sadece öğrencilere sesleniyorum. Siz Afganistan’ın geleceğisiniz. Parlak geleceğiniz var ve Afgan halkının umudusunuz. Bu gibi saldırılar bizi hedeflerimizden caydıramaz. Sonuna kadar mücadele etmeliyiz” diye konuştu.

IŞİD'ın üstlendiği saldırıyla ilgili Taliban'dan yapılan açıklamada ise "Kabil Üniversitesindeki patlama ile bir ilgimiz yok" ifadeleri kullanılmıştı.

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