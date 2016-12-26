IŞİD davasından yargılanan Halis Bayuncuk: İnsan yakmak caizdir

IŞİD'in Türkiye lideri olduğu öne sürülen ve tutuklanmasından 3 ay sonra serbest bırakılan Ebu Hanzala isimli Halis Bayuncuk'un, "IŞİD’in insanları diri diri yakmasının" caiz olduğunu söylediği ortaya çıktı. Kendilerine ait bir "Tevhid dersleri" isimli Youtube kanalında, Ürdünlü pilotun IŞİD'e esir düşmesinin ardından yakılarak öldürülmesine ilişkin konuşan Bayuncuk, "Bir insanın başlangıç olarak yakılması caiz değildir. Fakat kısas durumu söz konusu olursa, veya tenkil durumu; yani geriden gelenlere ibret olma durumu söz konusu olursa bu durumda caizdir” ifadelerini kullanıyor.