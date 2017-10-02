'IŞİD Avcısı' keskin nişancı, Havice'deki çatışmalarda öldürüldü

Iraklı Şii milis gücü Haşdi Şabi, ‘IŞİD Avcısı' takma adıyla bilinen ve son 6 yılda 300'ün üzerinde IŞİD militanını öldürdüğü ileri sürülen keskin nişancı Ebu Tahsin'in geçen gün Irak'ın kuzeyindeki Havice yerleşiminde süren çatışmada öldürüldüğünü bildirdi. Iraklı sosyal paylaşım ağ kullanıcılarının yayınladığı bir videoda 62 yaşındaki Ebu Tahsin'in silah arkadaşının kaç IŞİD militanını öldürdüğü sorusuna, ‘321' yanıtını verdiği görülüyor. Ebu Tahsin'in doğduğu Irak'ın güneyindeki Basra kentinde düzenlenen cenaze törenine milis komutanları ve Iraklı Şii lider Ayetullah Ali Sistani'nin temsilcisi katıldı. Ebu Tahsin'in daha önce Irak ordusunda görev yaptığı ve 1973'ten bu yana Bağdat'ın katıldığı tüm savaşlarda bulunduğu bildirildi.