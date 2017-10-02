T24 LogoT24 Logo
Haberler

'IŞİD Avcısı' keskin nişancı, Havice'deki çatışmalarda öldürüldü

02 Ekim 2017 15:43

Iraklı Şii milis gücü Haşdi Şabi, ‘IŞİD Avcısı' takma adıyla bilinen ve son 6 yılda 300'ün üzerinde IŞİD militanını öldürdüğü ileri sürülen keskin nişancı Ebu Tahsin'in geçen gün Irak'ın kuzeyindeki Havice yerleşiminde süren çatışmada öldürüldüğünü bildirdi. Iraklı sosyal paylaşım ağ kullanıcılarının yayınladığı bir videoda 62 yaşındaki Ebu Tahsin'in silah arkadaşının kaç IŞİD militanını öldürdüğü sorusuna, ‘321' yanıtını verdiği görülüyor. Ebu Tahsin'in doğduğu Irak'ın güneyindeki Basra kentinde düzenlenen cenaze törenine milis komutanları ve Iraklı Şii lider Ayetullah Ali Sistani'nin temsilcisi katıldı. Ebu Tahsin'in daha önce Irak ordusunda görev yaptığı ve 1973'ten bu yana Bağdat'ın katıldığı tüm savaşlarda bulunduğu bildirildi.

ETİKETLER

&#39;IŞİD Avcısı&#39; takma adlı keskin nişancıHavice&#39;deki çatışmalarda öldürüldü

Diğer Videolar

Elazığ'da bir vatandaş daha enkaz altından kurtarıldı!

6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında Elazığ'daki arama-kurtarma çalışmaları drone ile görüntülendi

Bakan Dönmez: Her şeyi devletten beklemek doğru değil, vatandaşlarımız da tedbir almalı

6,6 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Elazığ'da kurtarma çalışmaları devam ediyor

Elazığ'da 6.6 büyüklüğünde deprem | Bir binada yangın çıktı

Elazığ'da meydana gelen deprem, Şanlıurfa'da canlı yayın yapan Edessa TV ekranlarına da yansıdı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24