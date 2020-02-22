İşe iade talebiyle eylem yapan KHK mağduru Nazan Bozkurt, polis tarafından sürüklenerek başka bir sokağa götürüldü

Ankara, Selanik Caddesi'nde “İşimi istiyorum” eylemi yapan KHK mağduru Nazan Bozkurt, askeri okul öğrencisi oğlunun tahliyesini isteyen Melek Çetinkaya ile birlikte eylem yaptığı sırada polislerin müdahalesiyle karşılaştı. Bozkurt'u eylem yaptığı sokaktan çıkarmak isteyen polisler, kolundan tutup sürükleyerek başka bir sokağa götürdü.

Kameraya yansıyan görüntülerde, daha önce eylem yaptığı yerlerden yasak gerekçesiyle Selanik sokağa gönderildiğini söyleyen Bozkurt'un "Sizin isteğinize göre mi hareket edeceğiz. Orada yasak burada yasak, yeter artık. Siz kendiniz bizi Selanik'e bırakmıyor muydunuz" sözleri duyuluyor.

Öte yandan Bozkurt'la beraber, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklanan askeri okul öğrencisi oğlunun tahliyesini isteyen Melek Çetinkaya'nın da gözaltına alındığı bildirildi.

Ne Olmuştu?

2007 yılından beri Çankaya Nüfus Memuru olarak çalışan ve 23 Ocak 2017 tarihli 683 sayılı KHK ile görevinden ihraç edilen Bozkurt, o dönemden beri “İşimi geri istiyorum” eylemi yapıyor.

Hakkında herhangi bir soruşturma bulunmayan Bozkurt'un OHAL Komisyonuna yaptığı başvuru da 'işe aide için eylem yaptığı' gerekçesiyle reddedilmişti.