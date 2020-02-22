T24 LogoT24 Logo
Haberler

İşe iade talebiyle eylem yapan KHK mağduru Nazan Bozkurt, polis tarafından sürüklenerek başka bir sokağa götürüldü

22 Şubat 2020 16:34

Ankara, Selanik Caddesi'nde “İşimi istiyorum” eylemi yapan KHK mağduru Nazan Bozkurt, askeri okul öğrencisi oğlunun tahliyesini isteyen Melek Çetinkaya ile birlikte eylem yaptığı sırada polislerin müdahalesiyle karşılaştı. Bozkurt'u eylem yaptığı sokaktan çıkarmak isteyen polisler, kolundan tutup sürükleyerek başka bir sokağa götürdü.

Kameraya yansıyan görüntülerde, daha önce eylem yaptığı yerlerden yasak gerekçesiyle Selanik sokağa gönderildiğini söyleyen Bozkurt'un "Sizin isteğinize göre mi hareket edeceğiz. Orada yasak burada yasak, yeter artık. Siz kendiniz bizi Selanik'e bırakmıyor muydunuz" sözleri duyuluyor. 

Öte yandan Bozkurt'la beraber, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklanan askeri okul öğrencisi oğlunun tahliyesini isteyen Melek Çetinkaya'nın da gözaltına alındığı bildirildi.

Ne Olmuştu?

2007 yılından beri Çankaya Nüfus Memuru olarak çalışan ve 23 Ocak 2017 tarihli 683 sayılı KHK ile görevinden ihraç edilen Bozkurt, o dönemden beri “İşimi geri istiyorum” eylemi yapıyor.

Hakkında herhangi bir soruşturma bulunmayan Bozkurt'un OHAL Komisyonuna yaptığı başvuru da 'işe aide için eylem yaptığı' gerekçesiyle reddedilmişti. 

ETİKETLER

nazan bozkurtankaraeylemişe aidekhk mağduru

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 6 Nisan 2020

Soma, Aladağ, Gezi ve Çorlu'da ölenlerin yakınları: Failleri aklayan düzenlemeyi kabul etmiyor, affetmiyoruz

Buzları çözülen Nazik Gölü'nden kartpostallık manzaralar

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: Koronavirüs'le mücadelede sınıf ayrımı yapılıyor; işçiler çalışmaktan kaçınma hakkını kullanacak

Fatma Şahin: Gaziantep'te Suriyeli doktorlar da şehir giriş çıkışlarındaki ateş ölçümlerine destek veriyor

95 yaşında Koronavirüs'ü yendi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Eski Sovyet coğrafyasında Korona: Tehlike aynı ama algı ve önlemler...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Covid -19 tedavisi gören Yasemin Sadıkoğlu yaşadığı süreci Heja Bozyel'e...

Eski Sovyet coğrafyasında Korona: Tehlike aynı ama algı ve önlemler...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İspanya: Türkiye, Çin'den sipariş ettiğimiz solunum cihazlarının teslimatını bloke etti...

İçişleri Bakanı Soylu ile CHP'li Özel arasında ölüm orucunda hayatını...

Yuval Noah Harari: Koronavirüs sonrası dünya...

Avustralyalı bilim insanları: Parazit öldürücü tablet Ivermectin, Koronavirüs'ü 48 saatte...

Ücretsiz maske başvuruları artık e-Devlet Kapısı'ndan yapılacak...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Eski Sovyet coğrafyasında Korona: Tehlike aynı ama algı ve önlemler...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Covid -19 tedavisi gören Yasemin Sadıkoğlu yaşadığı süreci Heja Bozyel'e...

Eski Sovyet coğrafyasında Korona: Tehlike aynı ama algı ve önlemler...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24