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İşçilerin çöpten topladığı kitaplar kütüphane oldu

12 Aralık 2017 13:38

Başkentin temizlik işçileri, son yedi aydır çöpten bu şekilde topladıkları kitaplarla bir kütüphane kurdu. Belediye, 2000 yılından bu yana Ankara'nın İmrahor Mahallesi'nde atıl halde olan tuğla fabrikasını bir buçuk yıl önce restore ederek çöp toplama şantiyesi haline getirdi. 1970'lerde inşa edilen fabrikanın dış dokusu aynen korunarak; içi belediye işçileri için berber, kuaför ve dinlenme odası gibi bölümler içeren bir tesise dönüştürüldü. Son yedi aydır ise tesiste bir de kütüphane bulunuyor. Temizlik işçilerinin çöpe atılan kitaplardan oluşturduğu kütüphane, yaklaşık 4 bin kitaptan oluşuyor. Kütüphane şehir merkezine epey uzak sayılsa da, Murat Serkök gibi kitap okumayı seven belediye işçileri mesai arasındaki boş zamanlarını bu kütüphanede geçiriyor.

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işçiçöpkütüphaneçöpten toplanan kitaplarla kütüphane kuruldu

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