İşçiler "TRT'ye bizden bir alkış!” diyerek protesto ettiler

İnşaat-sen üyesi işçiler iki yıldır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle dün Çağlayan Adliyesine giderek, Kayı Holding’in patronu Coşkun Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulundu. Adliye önünde TRT muhabir ve kameramanlarını gören işçiler “Devletin yayın organı TRT, 8 gündür bizimle ilgili tek bir haber bile yapmıyor. Önümüzde durmalarına rağmen eylemimizi görmeyen TRT'ye bizden bir alkış!” diyerek TRT’yi protesto ettiler.

İnşaat-Sen Hukukçular Koordinasyonu tarafından adliye önünde yapılan açıklamada, Coşkun Yılmaz’ın şirket üzerinden elde ettiği gelirleri Kayı İnşaat bünyesinde tutmadığı, usulsüzlüklerini perdelemek için sayısız şirket kurduğu belirtildi. Coşkun’un bu sayede sermayesini yurt dışına taşıyarak Türkiye’deki banka hesaplarını boşalttığını söyleyen hukukçular, “Coşkun’un elde ettiği gelirleri yurt dışındaki denetimsiz off-shore hesaplara aktardığı, savcılıkça gerekli incelemeler yapıldığında ortaya çıkacaktır. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz” diye konuştu.

Açıklamanın ardından işçiler adliyeden Kayı İnşaat’ın önüne sloganlarla yürüdü.