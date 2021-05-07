T24 LogoT24 Logo
Haberler

İşçiler mezarlıkta birbirine girdi

Mezarlığın ortasında kavgaya tutuşan 2 grubu polis ekipleri ayırdı

07 Mayıs 2021 14:11

İstanbul Başakşehir'de mezarlıkta görevli işçiler arasında kavga çıktı. Mezarlıkta yaklaşık 20 kişinin karıştığı kavgada yumruklar tekmeler havada uçuşurken, kavga anı kameraya yansıdı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan bir mezarlıkta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, mezar taşı üretiminde çalışan işçiler ile mezarlıkta bulunan mezarların kazıma görevlisi işçiler, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. İlk olarak sözlü başlayan tartışma ilerleyen dakikalarda yerini yumruklu, tekmeli kavgaya bıraktı.

Mezarlığın ortasında kavgaya tutuşan 2 grubu polis ekipleri ayırdı. İşçilerin kavga anları ise bir cep telefonu kamerasına anbean kaydedildi.

Kaynak: İHA

mezarlıkişçilerkavga

Diğer Videolar

Erdoğan’ın katılacağı temel atma töreninin yapılacağı alana 'Ya Kanal Ya İstanbul' pankartı

Fernando Muslera'nın attığı çalım geceye damga vurdu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maçında bir anda çalan Müslüm Gürses şarkısı sporcuları şaşkına çevirdi

Vatandaş: Bahçeli, kasetin mi neyin varsa söyle; affederiz, oy da veririz

Çöken 12 katlı binanın enkazından bir çocuğun çıkarıldığı anlar kamerada

Rusya, İngiliz gemisine uyarı ateşi açıldığı anların görüntülerini yayınladı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24