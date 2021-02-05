İşçiler, HDP'ye 'Beşli çete' olarak adlandırılan şirketleri sordu; "Emeğinizle oluşan vergiler yandaşlara aktarılıyor"

HDP’nin Diyarbakır’la başlattığı İş ve Aş Buluşmaları İzmir’de devam ediyor. HDP heyetinin, İzmir’de üç gün içinde çeşitli meslek gruplarından işçi ve emekçilerle görüştüğü İş ve Aş Buluşmaları’nda işçiler HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan’a muhalefetin '5’li Çete' olarak adlandırdığı şirketleri sordu. Paylan da işçilere "Sizin emeğinizle oluşan vergiler, Saraylara, savaşlara ve yandaşlara aktarılıyor. Vergileriniz soygun düzenine gidiyor" yanıtını verdi.

İş ve Aş Buluşmaları kapsamında, İzmir’deki Ambarlar İşçi Sitesinde TÜMTİS’ten (Tüm Taşıma İşçileri Sendikası) nakliye işçileriyle görüşen HDP heyeti işçilerle sohbet etti, soruları cevapladı.

Bir nakliye işçisi Garo Paylan’a muhalefetin '5’li Çete' olarak adlandırdığı şirketleri sordu. Nakliye işçisi Garo Paylan’a “Bir beşli çete var hepimiz biliyoruz. Bunu çok merak ediyoruz, Meclis’te sizi bastırıyorlar mı?” dedi.

Paylan soruyu şöyle yanıtladı;

"Bizi hiç kimse bastıramaz"

"Bizi hiç kimse bastıramaz. Biz onları bastırıyoruz. Çünkü biz farklıyız. Ama mesele şu, biliyorsunuz medya aygıtı üzerinden bir yalan makinesi var. O yalan makinesi HDP’yi kriminalize etmeye çalışan bir algıdan yaratılıyor. Mücadeleyi bölmeye, parçalamaya çalışıyor, önyargıları derinleştirmeye çalışıyor. Biz de bu önyargıları kırmak üzere Meclis’te de elimizden geldiğince mücadele etmeye devam ediyoruz.

Herkesin ‘Hırsız var’ diye bağıracağını, Ankara’ya gelip isyan edeceğini düşünürdüm

Ankara’da, Plan Bütçe Komisyonu’nda da mecliste de gördüğümüz şey şu; ben milletvekili olmadan önce 'Ankara’da büyük bir soygun düzeni var' derlerdi. Ben de abartıyorlar herhalde, bu kadar büyük bir soygun düzeni olsa herkesin ‘Hırsız Var’ diye bağıracağını, Ankara’ya gelip isyan edeceğini düşünürdüm. Ama milletvekili olduktan sonra gördüm ki hırsızlık ve soygun düzeni düşünülenden çok daha fazla. Bakın siz sabahın bu saatlerinde kalkıyorsunuz, çalışıyorsunuz, yük sırtlıyorsunuz ve bir değer ortaya çıkartıyorsunuz. Maaşlarınızdan vergiler kesiliyor. Markete gidiyorsunuz, alışveriş yapıyorsunuz vergi ödüyorsunuz. Benzin alıyorsunuz vergiye gidiyor."

"Vergileriniz soygun düzenine gidiyor"

"Bütçeler sadece rakamlardan oluşmaz iktidarın tercihlerinden oluşur. Siz bu vergileri ödüyorsunuz ve bu vergiler maalesef soygun düzenine gidiyor. Vergilerin büyük çoğunluğu sermaye ve rant düzenine gidiyor, Erdoğan’ın Saraylarına gidiyor, savaş politikalarına gidiyor. Sizin ürettiğiniz değer, sizin ödediğiniz vergiler tanklara, toplara, füzelere gidiyor. Bunun yanında yandaşlara gidiyor. Türkiye’nin neresinde bir ihale varsa, 5’li çeteye gidiyor. 5 lira 10 lira daha fazla ücret almak için, hakkınızı almak için patronlarla mücadele ediyorsunuz. Bu iktidar 10 liralık işi bu 5’li çeteye 100 liraya ihale ediyor. Yani sizin verdiğiniz vergiler, yandaşlara aktarılıyor arkadaşlar. Sizin emeğinizle oluşan vergiler, Saraylara, savaşlara ve yandaşlara aktarılıyor. Vergileriniz soygun düzenine gidiyor."