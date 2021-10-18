İşçi yeleği giydiler, metrelerce fiber kabloyu çaldılar

Yapılan çalışmada sokak üzerinde bulunan iki rögarın içerisindeki 135'er metre 3 adet 200-0,5 mm ve 135 metre 20-0,5 mm özelliğindeki bakır kabloların çalınmış olduğu görüldü. Şirket yetkilisi, olayda yaklaşık 30 bin lira kadar zararlarının olduğunu belirterek kurumu adına hırsızlık yapan şahıslardan şikâyetçi oldu.

Şikâyet üzerine Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırmalarda; civardaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek çalışma başlattı.