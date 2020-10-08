İşçi olarak girdiği şirketin sahibi oldu; 900 çalışan, 40 milyon Euro ciro

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde doğan Turabi Yıldız, Almanya'da temizlikçi olarak çalıştığı, milyonlarca Euro cirosu olan TIP-TOP şirketinin sahibi.

Türkiye’den Almanya’ya 32 yıl önce giden Turabi Yıldız, çalıştığı Tip-Top Autoaufbereitung adlı oto temizliği firmasını satın alarak kendi işinin patronu oldu.

"Almanya'ya geldikten sonra Neuss şehrinde temizlik işçisi olarak çalıştığım şirketi satın aldım. Otomobil sektörünü iyi takip ettik. Sadece temizlik yapmakla kalmadık, araç bakımında gerekli olsan her branşa girdik. Kendimizi yaşadığımız ülkenin standartlarına iyi ayarladık, ev ödevlerimizi çok iyi yaptık" diyen Yıldız, başarı öyküsünü anlattı.