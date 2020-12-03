İşçi Kadın Meclisleri Vestel'deki işten çıkarmaları protesto etti

T24 Haber Merkezi



İşçi Kadın Meclisleri, Vestel’deki işten çıkarmaları protesto etmek için Ankara ve İstanbul’daki Vestel’in bağlı olduğu Zorlu Holding’e ait Zorlu Center’ın önünde eylem yaptı.



Koronavirüs önlemleri alınmadığı gerekçesiyle şikayette bulunan işçi kadınları işten çıkarıldığını ifade eden İşçi Kadın Meclisleri yaptıkları eylemde işten atılan çalışanların işe geri alınmasını istedi

Basın açıklamasında "Eşitlik mücadelesi emeğimize sahip çıkmanın da mücadelesidir. Bu haklarını arayan arkadaşlarımızı asla yalnız bırakmıyoruz. Vestel Koronavirüs'le alakalı alınması gereken önlemleri dile getiren işçileri işten çıkarırken bu dönemde yüzde 553 kar etti" denildi.

Zorlu Holding’in "İstanbul Sözleşmesi’nin yanında olduğunu dile getirdiği halde kadın işçileri işten çıkardığını" ifade eden kadınlar "Haklarını arayan işçileri işten çıkaranlar İstanbul Sözleşmesi’nin karşısında durmaktadır. Sahte açıklamaların değil işçilerin yanındayız’’ ifadelerini kullandı.



İşçi Kadın Meclisleri işten atılanların geri alınmasını, işten çıkarmaların durdurulmasını ve işçileri Koronavirüs'e karşı koruyacak önlemlerin alınmasını talep etti.