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İşçi Kadın Meclisleri Vestel'deki işten çıkarmaları protesto etti

''İşçilere ''Ya Korona'dan öl ya da 1170 TL ile geçinmeye çalış' dediler''

03 Aralık 2020 00:24

T24 Haber Merkezi

İşçi Kadın Meclisleri, Vestel’deki işten çıkarmaları protesto etmek için Ankara ve İstanbul’daki Vestel’in bağlı olduğu Zorlu Holding’e ait Zorlu Center’ın önünde eylem yaptı.

Koronavirüs önlemleri alınmadığı gerekçesiyle şikayette bulunan işçi kadınları işten çıkarıldığını ifade eden İşçi Kadın Meclisleri yaptıkları eylemde işten atılan çalışanların işe geri alınmasını istedi
 
Basın açıklamasında "Eşitlik mücadelesi emeğimize sahip çıkmanın da mücadelesidir. Bu haklarını arayan arkadaşlarımızı asla yalnız bırakmıyoruz. Vestel Koronavirüs'le alakalı alınması gereken önlemleri dile getiren işçileri işten çıkarırken bu dönemde yüzde 553 kar etti" denildi. 
 
Zorlu Holding’in "İstanbul Sözleşmesi’nin yanında olduğunu dile getirdiği halde kadın işçileri işten çıkardığını" ifade eden kadınlar "Haklarını arayan işçileri işten çıkaranlar İstanbul Sözleşmesi’nin karşısında durmaktadır. Sahte açıklamaların değil işçilerin yanındayız’’ ifadelerini kullandı.

İşçi Kadın Meclisleri işten atılanların geri alınmasını, işten çıkarmaların durdurulmasını ve işçileri Koronavirüs'e karşı koruyacak önlemlerin alınmasını talep etti. 

Ankara’da Vestel önünde toplanan İşçi Kadın Meclisleri de ‘’Çalışan kadınlara Vestel, ‘İşçi Kadın Meclisi üyesi misin?’ diye soruyor. Biz buradan cevap veriyoruz; evet İşçi Kadın Meclisleri üyesiyiz" dedi. 

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