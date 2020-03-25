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İşaret dili ile Koronavirüs'e karşı alınacak 14 kuralı anlattılar

25 Mart 2020 14:45

Tokat’ın Turhal ilçesinde işaret dili ile yeni tip Koronavirüs riskine karşı alınması gereken 14 kural anlatıldı.

Dünyayı etkisi altına alan Türkiye’de de her geçen gün vaka sayısı artan yeni tip Koronavirüs'e karşı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 14 altın kural hayati önem taşıyor. Bu önlemlere işaret dili ile destek olmak isteyen gönüllü vatandaşların katılımı sosyal farkındalık oluşturuldu. Turhal Gençlik Merkezinde işaret dili eğitimi alan vatandaşlar evlerinde işaret dili ile kuralları anlatarak cep telefonuna kaydetti. Çekilen videolara birleştirilerek klip haline getirildi.

Turhal Gençlik Merkezi Müdürü Kayhan Bulut, ülkenin içerisinde bulunduğu yeni tip Koronavirüs salgınına karşı sorumluluklarını yerine getirmek adına çalışma yaptıklarını söyledi. Gençlik Merkezinde yürütülen işaret dili kurslarına korona virüs tedbirleri kapsamında ara verdiklerini ifade eden Bulut, “Kursa katılan vatandaşlarımız belirli bir aşama kaydetmişti. Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüsten korunmak için 14 kural yayınlandı. Bu kuralların her birini birini kursiyerlerimiz evlerinde cep telefonlar ile çekim yaparak bize gönderdiler. Bizde gönderilen videoları birleştirdik. Ülkemizde Koronavirüs'e karşı alınan tedbirlere bir katkımız olsun diyerek böyle bir çalışma yaptık” dedi.

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