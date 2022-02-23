İş yerinin önündeki yavru köpeği çaldılar; ''Annesi yemek yiyemiyor, hayata küstü''

Bülent Arslan, yavrunun çalındıktan sonra annesi Pamuk’un hayata küstüğünü söyledi. Anne köpeğin yemeden kesildiğini belirterek yavrunun bulunmasını isteyen Arslan, ''İki şahıs arabalarıyla geldi. Biri alışverişini yaparken, diğer şahıs dışarıda kaldı. Dışarıda duran şahıs köpeği çaldı. Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde görünüyor. Ben köpeğimin bulunmasını istiyorum. Köpeğime kötü bir şey yapar mı, satar mı bilmiyorum'' dedi.

Köpeğinin henüz kimliğini çıkarmadığını belirten Bülent Arslan, ''Görenler haber versin. Yavru 2 aylıktı. Henüz 3 aylık olmadığı için kimliğini çıkaramamıştım. Polise başvurumu yaptım. Annesi küstü. Artık yemek yemiyor. Bize de küstü. Boyun büküyor, çağırıyoruz gelmiyor'' diye konuştu. Kaynak: DHA