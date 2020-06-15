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İş yerinin önünde geyik böceği buldu: İlgili kurumlara teslim etmek için sahiplendim

15 Haziran 2020 18:56

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çalışan 54 yaşındaki Ramazan Keskin, sabah iş yerinin önünde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan geyik böceği buldu. Keskin, "Kimi arayacağımı bilemedim. Kurumların gelip teslim almasını bekliyoruz" dedi. 

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Toptancı Hali'nde çalışan Ramazan Keskin ve arkadaşları, bugün saat 08.00 sıralarında iş yerinin önünde daha önce hiç görmedikleri bir böceğe rastladı.

Ramazan Keskin yaklaşık 5 santim uzunluğundaki böceği eline alıp, incelemeye başladı.

Araştırdıklarında bu böceğin, Hatay bölgesinde yaşadığı ve nesli tükenmekte olduğu için koruma altında olduğu bilinen geyik böceği olduğunu anladı.

Ramazan Keskin'in kendi imkanlarıyla korumaya aldığı böceğin bir kanadının kırık olduğu görüldü.

Hayvanı hangi kuruma teslim edeceğini bilemediğini söyleyen Ramazan Keskin, "Saat 08.00 sıralarında Kumluca Toptancı Hali'nde satış yaparken tesadüfen bu böceği gördüm. Hatay bölgesinde yaşayan ve nesli tükenmek olan bir böcek olduğunu öğrendim. İlgili kurumlara teslim etmek için sahiplendim. İlgili görevlilere teslim edeceğiz. Kimi arayacağımı bilemedim. Kurumların gelip teslim almasını bekliyoruz" dedi.

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