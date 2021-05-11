T24 LogoT24 Logo
Haberler

İş yerini açtı, üç gün üst üste ceza yedi: Cebimde beş kuruş yok, yeter artık dayanamıyorum

"Erdoğan'a oy verdim bu mu karşılığı?"

11 Mayıs 2021 14:36

Balıkesir Sındırgı'da sanayide çalıştığı kaportacı dükkanında tam kapanma kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle üst üste 3 kez ceza yazılan İzzet Uludağ isyan etti. Uludağ, "Evimdeki televizyonu dahi sattım çocuklarıma kim bakacak? Kapalı dükkanda çalışıyorum. Gelip ceza yazıyorlar. Cebimde beş kuruş para yok, dayanacak gücüm kalmadı" diye isyan etti. 

Sözcü'de yer alan habere göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde sanayide çalıştığı kaportacı dükkanında üst üste 3 kez para cezası yazılan iki çocuk babası İzzet Uludağ, yaşadıklarına isyan etti.

“Erdoğan'a oy verdim bu mu karşılığı?"

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken çalıştığı sanayi dükkanında 3 kez ceza yediğini belirten kaportacı ustası İzzet Uludağ, yaşananlara isyan ederek, “Erdoğan’dan başkasına oy vermedim. Bu mu karşılığı, adalet istiyorum” dedi.

“Adalet istiyorum adalet"

Sabahın 8’inde iş başı yaptığını dile getiren İzzet Uludağ, şöyle konuştu;

“Evimdeki televizyonu dahi sattım, çocuklarıma kim bakacak. Kapalı dükkanda çalişıyorum. Gelip ceza yazıyorlar. Ben aç mı kalayım? Cebimde beş kuruş para yok, dört aydır iş yok. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Ben çocuklarını doyurmak zorundayım. Evimin kirasını 4 aydır ödeyemiyorum. Bekçi gelmiş ceza yazıyor. Adalet mi bu. Adalet istiyorum. Ben dilenmiyorum. Çalışıyorum.”

iş yeribalıkesirkapanmaceza

Diğer Videolar

Çakarlı araçlarla yolu trafiğe kapatıp halay çektiler

CHP'li Başarır: LGBTİ+ bireyler toplumun ahlakını bozmaz; hırsızlık, ahlaksızlık, şiddet bozar

Vatandaştan ayrımcılık tepkisi: Erdoğan milleti birbirine düşürdü

Basın örgütlerinden polis şiddetine karşı eylem: Nefessiz bıraktıkları yalnız meslektaşımız değil, halkın haber alma hakkıdır

Bakan Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

Kosta Rika’da Vieja yanardağının patlama anı kamerada

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24