İş yerinde mahsur kalan kedi, 20 gündür kapı altından atılan yiyeceklerle besleniyor

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, bir iş yerinde mahsur kalan kediyi esnaf ve zabıtalar 20 gündür kapının altından atılan yiyeceklerle besliyor.

Muzaffer Şen'e ait olduğu bilinen boş bir işyerine 20 gün önce tuvaletin camından sokak kedisi girdi. Dükkan sahibi, il dışında olduğu için mahsur kalan kedi iş yerinden çıkarılamadı.



Tesadüfen kedinin miyavlama sesini duyan bir vatandaş durumu polise ve zabıtaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, mahsur kalan kedinin çıkabilmesi için İzmir'de bulunan iş yeri sahibini telefonla arayıp, durumu bildirdi.

İş yeri sahibi en kısa zamanda ilçeye geleceğini söylerken çevredeki esnaflar kediyi kapının altından beslemeye devam ediyor.





