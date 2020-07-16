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İş yeri sahibi, 'kendilerinden para alınmadığı' gerekçesiyle dükkânını kurşunlayıp, molotof atan kişiyi vurdu!

16 Temmuz 2020 12:10

Adana'da gittikleri balık lokantasında iş yeri sahibi kendilerinden para almayınca, kavga çıkarttığı öne sürülen 5 kişi, gece gelip önce tabanca ile ateş edip daha sonra da molotof kokteyli atarak iş yerini yakmaya çalıştı. Dükkâna molotof atan kişi, iş yeri sahibi tarafından vuruldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 

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