İş makinesi yüklü TIR köprüye sıkıştı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde iş makinesi yüklü TIR köprüye sıkıştı.

Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da çevreyolu üzerinde Yeni Sanayi mevkiindeki ta iş makinesi yüklü TIR köprüye sıkıştı.

Olay yerine polis ekipleri gelerek tırın köprüye sıkıştığı bölgede güvenlik önlemleri alırken, TIRın kurtarılması için çalışma başlatıldı. TIRın köprüden sıyrılması için ilk etapta lastiklerden hava bırakılırken, İstanbul Tekirdağ yolunda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.