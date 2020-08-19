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İş makinesi eve girdi, yatalak kadın şans eseri kurtuldu

Sokakta herhangi birinin olmaması can kaybını önledi

19 Ağustos 2020 15:17

İstanbul Kağıthane’de bulunan bir inşaat alanında çalışama yapılması için kepçeyle getirilen iş makinesi halatın kopmasıyla 4 katlı bir binanın en alt katına girdi. İçeride bulunan yatalak kadın şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. O esnada markete olan kızı eve geldiğine büyük şok yaşadı.

Olay, Kağıthane Levent Sokak’ta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat alanında çalışma yapılması üzere kepçe sondaj makinesini çekerek alana götürmek istedi. Kepçenin ucuna bağlı olan makinenin halatının kopmasıyla makine yokuş aşağı düşmeye başladı. Sokakta herhangi birinin olmaması can kaybını önlerken, makine 4 katlı bir binanın en alt katına girdi. Evde bulunan yatalak kadın, şans eseri kazayı yara almadan kurtuldu.

O esnada markete olan kızı eve geldiğine büyük şok yaşadı. Gözyaşlarına boğulan kız, annesinin iyi olduğunuz görünce rahat bir nefes aldı. Daireye çarpan kepçe içeriyi savaş alanına çevirirken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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