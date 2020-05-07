T24 LogoT24 Logo
Haberler

İş görüşmesi ve tatil için gittiği Tayvan'da mahsur kalan Türk vatandaşı yardım istedi

07 Mayıs 2020 10:51

Türkiye yeni tip Koronavirüs(Covid-19) tedbirleri kapsamında sınır kapılarını kapatıp, uçak seferlerini durdurunca, iş görüşmesi ve tatil için gittiği Tayvan'da mahsur kalan Tolga Devrim Soyselçuk isimli vatandaş sosyal medyadan paylaştığı video ile yardım istedi. Soyselçuk, kendisi ve ülkedeki 11 Türk vatandaşının Türkiye'ye getirilmesi için yetkililere seslendi.

Ailesi Edirne'de oturan Tolga Uygar Soyselçuk, Türkiye'de ilk Koronavirüs vakasının görüldüğü gün olan 11 Mart'tan bir gün önce uçakla Tayvan'a gitti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uçak seferleri durdurulunca Tayvan'da mahsur kalan Soyselçuk, Türkiye'ye dönebilmek için yardım çağrısında bulundu. Çektiği video ile sosyal medya hesabından yardım isteyen Soyselçuk, yaşadıklarını anlattı.(DHA)

ETİKETLER

koronavirüstayvanTolga Devrim Soyselçuktayvanda mahsur kalan türk vatandaşıyardım çağrısı

Diğer Videolar

Almanya'da Koronavirüs aşısı denemeleri yaz geçmeden sonuçlanabilir

15 yaşında milyoner olmuştu; genç fenomenin ölümünden dakikalar önceki son videosu...

Çin’de sel nedeniyle evler sular altında kaldı

Tunç Soyer'in kent ekonomisine dair projesi "Eyalet istiyor" başlığına nasıl dönüştü?

Engellenen 'Savunma Yürüyüşü'nde' baro başkanından polise: Hatta üzerimize benzin dökün, yakın!

Baroların yürüyüşünü takip eden muhabire polis engeli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki gelişmeler Suriye'den farklı: Çok denklemli savaşta Türkiye ile Rusya...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Kimliğini unutan çocuk, tüm çabalara rağmen sınava giremedi...

Hakan Bayrakçı uğradığı saldırıyı anlattı: "Yiyorsa tek gel dedim, 5...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Berkin Elvan pankartı nedeniyle 'Güldür Güldür'ü hedef alanlara, Ali Sunal'dan...

Kıdem tazminatı düzenlemesi ertelendi; 25 yaş altı ile 50 yaş...

"Fenerbahçe'den alacağım parayla futbol oynamaktan kurtulurum" diyen Kruse'nin beklediği ücret...

Fatih Altaylı: 'Hastalar tedavi masraflarını kendileri ödeyecek' densin bakın bu...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki gelişmeler Suriye'den farklı: Çok denklemli savaşta Türkiye ile Rusya...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Kimliğini unutan çocuk, tüm çabalara rağmen sınava giremedi...

Hakan Bayrakçı uğradığı saldırıyı anlattı: "Yiyorsa tek gel dedim, 5...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24