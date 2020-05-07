İş görüşmesi ve tatil için gittiği Tayvan'da mahsur kalan Türk vatandaşı yardım istedi

Türkiye yeni tip Koronavirüs(Covid-19) tedbirleri kapsamında sınır kapılarını kapatıp, uçak seferlerini durdurunca, iş görüşmesi ve tatil için gittiği Tayvan'da mahsur kalan Tolga Devrim Soyselçuk isimli vatandaş sosyal medyadan paylaştığı video ile yardım istedi. Soyselçuk, kendisi ve ülkedeki 11 Türk vatandaşının Türkiye'ye getirilmesi için yetkililere seslendi.



Ailesi Edirne'de oturan Tolga Uygar Soyselçuk, Türkiye'de ilk Koronavirüs vakasının görüldüğü gün olan 11 Mart'tan bir gün önce uçakla Tayvan'a gitti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uçak seferleri durdurulunca Tayvan'da mahsur kalan Soyselçuk, Türkiye'ye dönebilmek için yardım çağrısında bulundu. Çektiği video ile sosyal medya hesabından yardım isteyen Soyselçuk, yaşadıklarını anlattı.(DHA)