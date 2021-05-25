"İş bulamadığım için hayvancılık yapıyorum" diyen üniversite mezunu, Akşener'e dert yandı: AK Partiliysen işe girebiliyorsun burada

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Isparta’daki esnaf ve çiftçi ziyaretlerine Uluborlu ilçesinde devam etti.

Bir besiciyle sokakta karşılan Akşener, bir süre kendisiyle sohbet etti. Üniversiteden veterinerlik fakültesi olduğunu belirten genç, iş bulamayınca hayvancılık yapmak zorunda kaldığını ancak destek sağlanmaması ve girdi maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle onda da zorlandığını anlattı. Genç besici Akşener’e şöyle dert yandı:

“Girdiler çoğalıyor ama malı aynı paraya satıyorum"

"Hayvana yem alamıyoruz. 133 lira bir çuval yem fiyatı. Bakanlar bin 700-800 lira arpa fiyatı açıklıyor. Tarladan gidip 2 bin 250-2 bin 300 liraya arpa alıyoruz. Et fiyatı 2 senedir aynı. 40 liradan dana kestiriyoruz. Çuvalını 80 liraya alırken 40 liradan kestiriyordum bu sene 133 liraya alırken yine 40 liraya kestiriyorum.

Girdiler çoğalıyor ama malı ben satarken yine aynı paraya satıyorum. Askerden yeni geldim. Üniversite mezunuyum. Akşama kadar çalışıyorum. Bu gençlerin hali ne olacak? Nasıl bir gelecek bulacağız? Ben veterinerlik mezunuyum. İş olmadığı için kendi hayvanlarıma bakayım diye hayvancılık sektörüne atıldım.

Ama o işte de bir destek yok. Mazot desen gün gün artıyor. Arpayı samanı çok yüksek fiyatlardan alıyoruz. Hayvanlarımıza aşırı girdi var. İlaç masraflarına da her gün vergi veriyor. Hayvancılığı da bu şekilde yapamıyoruz."

“AKP’li değilsen işe giremiyorsun burada"

Uluborlu’da işsizlik sorununa dikkat çeken genç, “Şu anki politikayla AK Partiliysen işe girebiliyorsun burada. Bundan önce de aynıydı. Siyasi görüşümüz farklı olduğu için işe giremedik” dedi.

Akşener: Bu düzeni değiştireceğiz

O anların görüntüsünü sosyal medya hesabından da paylaşan Akşener, “Ispartalı genç kardeşim, eğitimini aldığı veterinerlik mesleğini yapamıyor. Kendi hayvanlarına bakmak istediğinde de maliyetlerin altında eziliyor. Gençlerimizin geleceğini emeklerine değil, siyasi görüşlerine indirgeyen bu düzeni değiştireceğiz” mesajını verdi.

“Tayyip Bey'e söyler misiniz, buradaki tarım ne olacak?"

Bir çiftçi ise Akşener’e “Bizim Uluborlu’nun geliri kiraz. Kiraz ağaçları kuruyor. Kıbrıs’a içme suyu ve sulama suyu götürüyorlar tarımı kalkındaracağız diye. Bizim buradaki tarım ne olacak? Bunu Tayyip beye söyler misiniz?” diye konuştu. Akşener ise, “Söyleyeceğim söz” diye yanıt verdi.

Bir elma üreticisi ise şöyle konuştu:

“Elma fiyatları aldı başını gitti. Girdiler çok fazla. Gübre fiyatları 100 liradan 160 liraya çıktı. İlaç fiyatları aldı başını gitti. İşçi fiyatları aldı başını gitti. Depolarımız elma dolu. Biz dişimizle tırnağımızla artırıyoruz.”

Akşener, ziyaretleri kapsamında Uluborlu Belediye Başkanı Mehmet Aziz Tuna'yı da ziyaret etti.