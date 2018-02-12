İş adamı Yılmaz Ulusoy, Kadir İnanır'ı ziyaret etti: Kral sağlam

Ünlü oyuncu Kadir İnanır, beynine pıhtı atması nedeniyle dün akşam saatlerinde hastaneye kaldırıldı. 68 yaşındaki İnanır'ın kaldırıldığı hastanede tedavisi sürüyor. İnanır'ı ziyaret eden yeğeni Levent İnanır ve iş adamı Yılmaz Ulusoy gazetecilere açıklama yaptı. Ulusoy hastaneye gelişinde yaptığı açıklamada, İnanır'ın durumunun iyi ve bilincinin açık olduğunu söyledi. Ulusoy, "Kral sağlam" diye konuştu. Gazetecilere ziyaret çıkışında da konuşan Ulusoy, "Allah korudu. Hiçbir şeyi yok. Hastalığı ile ilgili. Bir iz bir emare yok. Yukarıda bir saattir espri yapıyoruz. Gülüşüyoruz. Herkese selamını, sevgisini, hürmetini, teşekkürlerini bildirdi" dedi.