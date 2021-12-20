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Iron Man kostümü tasarlayan Türk yazılımcı derisinin altına çip yerleştirdi

Atölyesinin kapısını derisinin altına yerleştirdiği NFC çipiyle açıyor

20 Aralık 2021 09:19

Süper kahramanlardan biri olan Iron Man karakterinin zırhını gerçek hayata uyarlayan yazılımcı ve icatçı Tolga Özuygur, son projesinde tasarladığın zırhın kolundan ateş edebilmek için deri altına çip yerleştirdi.

Yaptığı demir adam zırhı ile ismini duyuran Türk yazılımcı ve YouTuber Tolga Özuygur, derisine yerleştirdiği çiple RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) ve NFC teknolojilerini kullanabiliyor. Atölyesinin kapısını derisinin altına yerleştirdiği NFC çipiyle açabilen Özuygur, şimdi de yaptığı demir adam kolunu bu sistem ile komut ettirebiliyor. Vücuduna yerleştirilen çipte 2 adet RFID bulunan Özuygur, bu çipi istenilen şekilde programlayabiliyor.

Robert Downey JR.Iron ManIron ManYouTuber

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