Iron Man kostümü tasarlayan Türk yazılımcı derisinin altına çip yerleştirdi

Süper kahramanlardan biri olan Iron Man karakterinin zırhını gerçek hayata uyarlayan yazılımcı ve icatçı Tolga Özuygur, son projesinde tasarladığın zırhın kolundan ateş edebilmek için deri altına çip yerleştirdi.

Yaptığı demir adam zırhı ile ismini duyuran Türk yazılımcı ve YouTuber Tolga Özuygur, derisine yerleştirdiği çiple RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) ve NFC teknolojilerini kullanabiliyor. Atölyesinin kapısını derisinin altına yerleştirdiği NFC çipiyle açabilen Özuygur, şimdi de yaptığı demir adam kolunu bu sistem ile komut ettirebiliyor. Vücuduna yerleştirilen çipte 2 adet RFID bulunan Özuygur, bu çipi istenilen şekilde programlayabiliyor.