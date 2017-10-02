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İrlandalı kadınlar ücretsiz, güvenli ve yasal kürtaj hakkı için yürüdü

02 Ekim 2017 14:24

İrlanda hükümetinin önümüzdeki yıl kürtaj yasağını referanduma götüreceğini açıklamasının ardından İrlandalı kadınlar “Ücretsiz, güvenli ve yasal kürtaj için harekete geçme zamanı” sloganı ile yürüyüş gerçekleştirdi. İrlanda hükümetinin önümüzdeki yıl kürtaj yasağını referanduma götüreceğini açıklamasının ardından İrlanda’nın başkenti Dublin’de on binlerce kadın, 30 Eylül günü kürtaj yasasının değişmesi için yürüdü. Kadınların “Ücretsiz ve güvenli yasal kürtaj için harekete geçme zamanı” sloganı ile düzenlediği eylemin, son beş yıldaki en geniş katılımlı eylem olduğu belirtildi. İrlanda dünyanın en sıkı kürtaj yasasına sahip ülkelerden biri. 2013’teki anayasa değişikliği ile kadının hayatının tehlikede olması halinde kürtaja izin getirilmişti; ancak tecavüz, ensest, kaçınılmaz düşük gibi durumlarda kürtaj hala yasak. İrlanda Başbakanı Leo Varadkar ise yaptığı açıklamada, 2 yıl içinde aralarında kürtaj yasağının da bulunduğu 7 başlıkta referanduma gidileceğini bildirmişti.

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İrlandalı kadınlar ücretsizgüvenli ve yasal kürtaj hakkı için yürüdü

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