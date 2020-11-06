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İrfan Değirmenci'den istifa çağrısı: Kandilli'nin uyarısına rağmen AFAD tsunamiyi neden bildirmedi?

Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, tsunami uyarısının insanların cep telefonlarına dahi iletilebileceğini savundu

06 Kasım 2020 08:43

Hak TV sunucusu İrfan Değirmenci, "Bir istifa çağrısında bulunmak istiyorum" diyerek, Kandilli'nin uyarısına rağmen AFAD tsunamiyi bildirmediğini söyledi.

Halk TV'nin haberine göre; Kandilli’nin depremin 11’inci dakikasında AFAD’a tsunami bildirimi yaptığı fakat AFAD’ın uyarı geçmediği ortaya çıktı. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ise Halk TV’nin konuya ilişkin sorularını yanıtsız bıraktı ve “Bu konuda muhatap bakanlık” diyerek topu bakanlığa attı.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, tsunami uyarısının insanların cep telefonlarına dahi iletilebileceğini savundu.

 

 

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İrfan DeğirmenciMehmet GüllüoğluProf. Dr. Haluk EyidoğanAFAD Başkanıtsunamiuyarıistifa çağrısı

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