İrfan Can Kahveci ile Atakan Çankaya arasındaki kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci’nin 5 ila 10 maç arasında ceza talebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmesine gerekçe gösterilen "saldırı" görüntüleri ortaya çıktı.

Ajansspor'un elde ettiği görüntülere göre, takımlar soyunma odasına girerken İrfan Can Kahveci, saha içinde de tartıştığı Göztepeli Atakan Çankaya’nın üzerine yürüyor. Hemen ardından çevredekiler araya girip ikiliyi ayırıyor.

5 ila 10 maç arasında ceza alabilir

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Kurulu tarafından dün yapılan sevklerde şöyle denilmişti:

“FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu İRFAN CAN KAHVECİ'nin 29.11.2021 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 30.11.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine..”

Söz konusu sevk maddesi 5 ila 10 maç arasında cezayı öngörüyor