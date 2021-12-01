T24 LogoT24 Logo
Spor

İrfan Can Kahveci ile Atakan Çankaya arasındaki kavganın görüntüleri ortaya çıktı

İrfan Can Kahveci, "saldırı" gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilmişti

01 Aralık 2021 15:39

Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci’nin 5 ila 10 maç arasında ceza talebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmesine gerekçe gösterilen "saldırı" görüntüleri ortaya çıktı.

Ajansspor'un elde ettiği görüntülere göre, takımlar soyunma odasına girerken İrfan Can Kahveci, saha içinde de tartıştığı Göztepeli Atakan Çankaya’nın üzerine yürüyor. Hemen ardından çevredekiler araya girip ikiliyi ayırıyor.

5 ila 10 maç arasında ceza alabilir

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Kurulu tarafından dün yapılan sevklerde şöyle denilmişti:

“FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu İRFAN CAN KAHVECİ'nin 29.11.2021 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 30.11.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine..” 

Söz konusu sevk maddesi 5 ila 10 maç arasında cezayı öngörüyor

fenerbahçeirfan can kahveciatakan çankayakavgasaldırı5-10 maçcezapfdkgörüntü

Diğer Videolar

Mahsur kalan köpek için özel operasyon; drone'un ucuna sosis bağladılar

Bulgaristan'daki PCR zorunluluğu, Edirneli esnafa kepenk kapattırdı; "Zor durumdayız"

Yasaklı “vuvuzela” Afrika Uluslar Kupası'yla geri döndü

Sürücüsünün de içinde bulunduğu bir araç bomba gibi patladı

Sokakta donmak üzere olan eşekler kurtarıldı

FOX Haber sunucusu Selçuk Tepeli’den Ebubekir Şahin’e yanıt: Ben eleştirel gazetecilik yapıyorum; o kadar uzun süre muhalefette olsaydım iktidarı mutlaka alırdım kuşkunuz olmasın

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24