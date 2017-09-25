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İrem Derici'den yoğun bakımda paylaşım

25 Eylül 2017 13:22

Bağırsak enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılan ve vücuda yeterince oksijen gitmemesi sonucu yoğun bakıma alınan şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabından bir video ve açıklama paylaştı. Instagram hesabında, hastane yatağına yatarken el salladığı bir videoyu paylaşan İrem Derici, yazılı olarak şu ifadeleri kullandı: "Yoğun bakımda 16'ncı gecem. Genel hissiyat: Pişmanlık, yalnızlık, sonu gelmeyen, süründüren ağrılar, boynu büküklük. Üzemem ben sevdiklerimi bir daha. Değerlerim gün be gün yükselip güzelleşiyorsa Allah'a açtığınız o minicik ellerinizden, kocaman dualarınızdandır. İyi geceler benim dev ailem

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İrem Derici&#39;den yoğun bakımda paylaşım

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