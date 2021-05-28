İrem Derici'den yalnızlık isyanı: Sevilmek istiyorum kardeşim

17 günlük seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından soluğu Bodrum'da alan İrem Derici, arkadaşlarıyla birlikte tatil yapıyor. Uzun süreden beri yalnız olduğu bilinen Derici, tatilde isyanını dile getirdi.
34 yaşındaki popçu sözlerini şöyle sürdürdü:
“Kanlı Ay'da ne dilek varsa tutacağım; hiçbir mantığı yok şu kadının yıllardır yalnız olması çok üzücü. Hiçbiriniz de şu konuyla ilgili bir şey yapmıyorsunuz. Yazıklar olsun size be. İsyan ediyorum artık ya; sevilmek istiyorum kardeşim. Biri kol kanat gersin istiyorum. İki tane evli çiftle kalıyorum bir el verin bana. Misafiriniz bile yok. Süslendim kendi kendime."