T24 LogoT24 Logo
Haberler

İrem Derici'den yalnızlık isyanı: Sevilmek istiyorum kardeşim

28 Mayıs 2021 10:10

Bodrum'da tatil yapan şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabı üzerinden yalnızlıktan isyan etti. Derici, yayınladığı videoda, "Hiçbir mantığı yok şu kadının yıllardır yalnız olması çok üzücü" dedi.

Bodrumİrem Dericiyalnızlık isyanı

Diğer Videolar

Erciş'teki taşkında 15 küçükbaş hayvan öldü, meyve ağaçları zarar gördü

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Temmuz 2021

İmamoğlu: Bina dikmekle refah toplumu yapamazsınız

Bakan Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü

İstanbul Havalimanı’nda Kurban Bayramı yoğunluğu

Levent Gültekin: Darbeyi 15 yaşındaki Harbiyeli çocukların üzerine yıktılar

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24