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İranlı sahte polisler yakalandı

27 Aralık 2020 13:42

Kendilerini polis olarak tanıtan yabancı uyruklu 3 şüpheli 8 kişiyi dolandırdı. Çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerden birini havalimanından yurt dışına kaçmaya çalışırken, 2 şüpheliyi de operasyon sonucu yakaladı.

İstanbul’da Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini polis olarak tanıtıp İstanbul’un farklı noktalarında yabancı uyruklu kişileri durdurup arama yapan 3 şahıs hakkında çalışma başlattı. Polis ekipleri teknik ve fiziki takibin ardından, şahısların İran uyruklu Ruhsen G. (51), Masud A. (40) ve Hosseın R. (34) olduğunu belirledi.

2 ilçede 161 bin 113 TL dolandırıcılık

Şüphelilerin, Esenyurt ve Zeytinburnu'nda 8 yabancı uyruklu şahsı dolandırarak toplamda 17 bin 550 dolar ve bir miktar mücevher aldıkları belirlendi.

Havalimanında kaçmaya çalışırken yakalandı

Şüphelilerden Ruhsen G. ve Masud A. ikamet ettikleri adreste kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerden Hossein R. İstanbul Havalimanı dış hatlar bölümünde yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Mahkemeye çıkartılan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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