İran'daki saldırıdan yeni görüntüler

İran'ın başkenti Tahran'da bugün iki noktada silahlı saldırı düzenlendi. İlk saldırı İran Meclisi'nde gerçekleşirken ikinci saldırı Ayetullah Humeyni Türbesi önünde gerçekleşti. Meclis'te yaşanan çatışmada bir koruma görevlisi hayatını kaybetti. İkinci saldırının canlı bomba eylemi olduğu bildirildi. Meclis'teki saldırıda kalaşnikof kullanılırken toplam 13 kişi yaralandı. Tasnim haber ajansının haberine göre, "Meclis'te yedi kişinin öldüğü, dört kişinin de rehine alındığı" iddia edildi. ILNA ise sekiz kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ayrıca kendini türbede patlatan canlı bombanın kadın olduğu bildirildi. Reuters haber ajansı ise İran parlamentosundaki saldırganın üzerindeki bombalı yelekle intihar saldırısı gerçekleştiğini duyurdu.